Laguerre_ROC_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador Laguerre_ROC com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer o arquivo do indicador Laguerre_ROC.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Laguerre_ROC_HTF

dynamix dynamix

O indicador desenha um leque Médias Móveis e calcula Aceleração/Aceleração para cada uma delas. Isto possibilita visualizar a atenuação de uma tendência e o momento da sua mudança.

Laguerre_MinusDi_HTF Laguerre_MinusDi_HTF

O indicador Laguerre_MinusDi com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

LeManChanel_HTF LeManChanel_HTF

O indicador LeManChanel com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Laguerre_ADX_HTF Laguerre_ADX_HTF

Os indicadores Laguerre_PlusDi e Laguerre_MinusDi numa única janela, na forma de uma nuvem colorida e com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.