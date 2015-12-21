CodeBaseSeções
XKRICandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1096
(15)
O indicador XKRI implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados ​​pelo algoritmo XKRI.

Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.

Requer a compilação do arquivo do indicador XKRI.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador XKRICandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13963

