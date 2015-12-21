Participe de nossa página de fãs
XKRICandle - indicador para MetaTrader 5
1096
O indicador XKRI implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados pelo algoritmo XKRI.
Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.
Requer a compilação do arquivo do indicador XKRI.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador XKRICandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13963
O Expert Advisor Exp_XKRI_Histogram é baseado na mudança de direção do oscilador XKRI_Histogram.XKRI_Histogram_HTF
O indicador XKRI_Histogram com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O indicador Laguerre com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.LaguerreFilter_HTF
O indicador LaguerreFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.