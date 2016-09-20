CodeBaseKategorien
Indikatoren

XKRICandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
660
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
xkri.mq5 (7 KB) ansehen
xkricandle.mq5 (9.55 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Indikator XKRI in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus XKRI.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators XKRI.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen

in Abb.1. Der Indikator XKRICandle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13963

Exp_XKRI_Histogram Exp_XKRI_Histogram

Der Experte Exp_XKRI_Histogram wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Oszillators XKRI_Histogram gebaut.

XKRI_Histogram_HTF XKRI_Histogram_HTF

Der Indikator XKRI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Laguerre_HTF Laguerre_HTF

Der Indikator Laguerre mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

LaguerreFilter_HTF LaguerreFilter_HTF

Der Indikator LaguerreFilter mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.