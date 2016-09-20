Der Indikator XKRI in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus XKRI.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators XKRI.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen

in Abb.1. Der Indikator XKRICandle