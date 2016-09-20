und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XKRICandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator XKRI in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus XKRI.
In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators XKRI.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen
in Abb.1. Der Indikator XKRICandle
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13963
