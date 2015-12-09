コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XKRICandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
729
(15)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xkri.mq5 (7 KB) ビュー
xkricandle.mq5 (9.55 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

ローソクタイプのインディケータ　XKRI価格の時系列値に相応するアルゴリズムXKRIによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータXKRI.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ XKRICandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13963

