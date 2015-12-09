無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XKRICandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソクタイプのインディケータ XKRI価格の時系列値に相応するアルゴリズムXKRIによる処理からローソクが構成されます。
多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータXKRI.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13963
Exp_XKRI_Histogram
エキスパートアドバイザ Exp_XKRI_Histogramは、オシレータ―XKRI_Histogramの動向の変化をベースに構築されています。XKRI_Histogram_HTF
インディケータ XKRI_Histogramは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
Laguerre_HTF
インディケータ Laguerreは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。LaguerreFilter_HTF
インディケータ LaguerreFilterは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。