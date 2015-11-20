代码库部分
XKRICandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
指标 XKRI 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 XKRI 算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

此指标需要编译的指标文件 XKRI.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. XKRICandle 指标

Exp_XKRI_Histogram Exp_XKRI_Histogram

基于 XKRI_Histogram 振荡器方向改变的 Exp_XKRI_Histogram EA。

XKRI_Histogram_HTF XKRI_Histogram_HTF

指标 XKRI_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。

Laguerre_HTF Laguerre_HTF

指标 Laguerre 在输入参数中有时间帧选项。

LaguerreFilter_HTF LaguerreFilter_HTF

指标 LaguerreFilter 在输入参数中有时间帧选项。