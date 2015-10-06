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XKRICandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XKRI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом XKRI соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XKRI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators
Рис.1. Индикатор XKRICandle
Эксперт Exp_XKRI_Histogram построен на основе изменения направления движения осциллятора XKRI_Histogram.XKRI_Histogram_HTF
Индикатор XKRI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Laguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.LaguerreFilter_HTF
Индикатор LaguerreFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.