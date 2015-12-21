CodeBaseSeções
Laguerre_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador Laguerre com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer o arquivo do indicador Laguerre.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Laguerre_HTF

