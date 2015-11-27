Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XKRICandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 763
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XKRI en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XKRI de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XKRI.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators
Fig. 1. Indicador XKRICandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13963
El experto Exp_XKRI_Histogram está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador XKRI_Histogram.XKRI_Histogram_HTF
Indicador XKRI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador Laguerre con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.LaguerreFilter_HTF
Indicador LaguerreFilter con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.