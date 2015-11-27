CodeBaseSecciones
XKRICandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
763
(15)
Indicador XKRI en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XKRI de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XKRI.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

Fig. 1. Indicador XKRICandle

Exp_XKRI_Histogram Exp_XKRI_Histogram

El experto Exp_XKRI_Histogram está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador XKRI_Histogram.

XKRI_Histogram_HTF XKRI_Histogram_HTF

Indicador XKRI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Laguerre_HTF Laguerre_HTF

Indicador Laguerre con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

LaguerreFilter_HTF LaguerreFilter_HTF

Indicador LaguerreFilter con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.