Exp_XKRI_Histogram - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor Exp_XKRI_Histogram é baseada na mudança de direção do oscilador XKRI_Histogram. Quando uma barra é fechada e se houver uma mudança dedireção do indicador, então o sinal é formado.
Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador XKRI_Histogram.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste no GBPJPY H4 em 2014:
Fig.2. Resultado gráfico do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13962
