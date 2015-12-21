CodeBaseSeções
Exp_XKRI_Histogram - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
704
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_xkri_histogram.mq5 (8 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
xkri_histogram.mq5 (8.56 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_XKRI_Histogram é baseada na mudança de direção do oscilador XKRI_Histogram. Quando uma barra é fechada e se houver uma mudança dedireção do indicador, então o sinal é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador XKRI_Histogram.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste no GBPJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

