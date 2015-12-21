O indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) com recursos avançados nas configurações dos parâmetros de entrada. O indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) foi desenvolvido por Patrick Malloy e publicado na revista Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Este indicador pode ser usado no lugar das médias móveis tradicionais. O indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) é combinação de uma média móvel exponencial, uma dupla média móvel exponencial e uma tripla média móvel exponencial, possibilitando menos atraso em relação a qualquer uma dessas três médias individualmente.

Parâmetros de entrada do Indicador:

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2= MODE_EMA ; input int Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input Smooth_Method MA_Method3= MODE_EMA ; input int Length3 = 5 ; input int Phase3= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_MEDIAN ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Observe que os parâmetros Phase1, Phase2 e Phase3 têm um significado completamente diferente para diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa alternando de -100 a +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização.Para VIDYA, é um período oscilador CMO e para AMA, Phase é um período lento da EMA. Em outros algoritmos estes parâmetros não afetam o cálculo da média. Para AMA o período rápido da EMA é um valor fixo e igual a 2 por padrão. A proporção para aumentar a força, também é igual a 2 para AMA.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 2015/06/19.

Fig.1. O indicador TEMA_CUSTOM