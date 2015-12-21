Participe de nossa página de fãs
O indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) com recursos avançados nas configurações dos parâmetros de entrada. O indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) foi desenvolvido por Patrick Malloy e publicado na revista Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Este indicador pode ser usado no lugar das médias móveis tradicionais. O indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) é combinação de uma média móvel exponencial, uma dupla média móvel exponencial e uma tripla média móvel exponencial, possibilitando menos atraso em relação a qualquer uma dessas três médias individualmente.
Parâmetros de entrada do Indicador:
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; // Método de cálculo da média da primeira suavização input int Length1=12; // Profundidade da primeira suavização input int Phase1=15; // Parâmetro da primeira suavização //---- para JJMA variando de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição; //---- Para VIDIA, é um período CMO; para AMA é um período médio lento input Smooth_Method MA_Method2=MODE_EMA; // Método de cálculo da média da segunda suavização input int Length2 = 5; // Profundidade da segunda suavização input int Phase2=15; // Parâmetro da segunda suavização //---- para JJMA variando de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição; //---- Para VIDIA, é um período CMO; para AMA é um período médio lento input Smooth_Method MA_Method3=MODE_EMA; // Método de cálculo da média da terceira suavização input int Length3 = 5; // Profundidade da terceira suavização input int Phase3=15; // Parâmetro da terceira suavização //---- para JJMA variando de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição; //---- Para VIDIA, é um período CMO; para AMA é um período médio lento input Applied_price_ IPC=PRICE_MEDIAN; // Constante de preços utilizados para o cálculo do indicador input int Shift=0; // Deslocamento horizontal em barras do indicador input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical em pontos do indicador
Observe que os parâmetros Phase1, Phase2 e Phase3 têm um significado completamente diferente para diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa alternando de -100 a +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização.Para VIDYA, é um período oscilador CMO e para AMA, Phase é um período lento da EMA. Em outros algoritmos estes parâmetros não afetam o cálculo da média. Para AMA o período rápido da EMA é um valor fixo e igual a 2 por padrão. A proporção para aumentar a força, também é igual a 2 para AMA.
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 2015/06/19.
