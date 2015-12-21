Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XDerivative_StDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 971
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador suavizado Derivative com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador Derivative está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde a direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente de filtro da Lei Quadrática 1 input double dK2=2.5; // Coeficiente de filtro da Lei Quadrática 2
Se o desvio padrão se torna maior do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então aumenta o tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação da força de tendência:
- Fraca - sem pontos;
- Média - pequenos pontos coloridos;
- Forte - grandes pontos coloridos.
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".
Fig.1. O indicador XDerivative_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13927
O indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) com recursos avançados nas configurações dos parâmetros de entrada.Kolier_SuperTrend_HTF
O Kolier_SuperTrend com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O Expert Advisor Exp_KPrmSt com entrada das ordens no cruzamento da linha de sinal com a linha do oscilador KPrmSt.KPrmSt_HTF
O indicador KPrmSt com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.