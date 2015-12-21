CodeBaseSeções
XDerivative_StDev - indicador para MetaTrader 5

O indicador suavizado Derivative com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador Derivative está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde a direção da tendência atual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente de filtro da Lei Quadrática 1
input double dK2=2.5;  // Coeficiente de filtro da Lei Quadrática 2

Se o desvio padrão se torna maior do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então aumenta o tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação da força de tendência:

  1. Fraca - sem pontos;
  2. Média - pequenos pontos coloridos;
  3. Forte - grandes pontos coloridos.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".

Fig.1. O indicador XDerivative_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13927

