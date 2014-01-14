A versão original do BrainTrend1 tem 4 parâmetros, mas apenas dois deles são usados ​​neste módulo de sinais de negociação (o período ATR e período Estocástico). Para os outros dois parâmetros de entrada (= MA_Method MODE_SMA, STO_Price =STO_LOWHIGH) Os valores padrão são usados.

Uma vela azul é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela vermelha é um sinal para abrir uma posição de venda. Os sinais são formados nas barras completas (velas).

Os seguintes parâmetros de entrada foram usados ​​durante o teste:

Período ATR: 7;

Período Estocástico: 9;

Tempo gráfico: H4;

Símbolo: GBPUSD;

Lote: 0,1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: não utilizado..

Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, O braintrendsignal.mqh deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

O módulo utiliza o indicador BrainTrend, o BrainTrend1.mq5 deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Exemplo de negociações no gráfico

Resultados do backtesting histórico a partir de 2011:

Resultados do backtesting histórico