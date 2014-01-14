Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend1 - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1478
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A versão original do BrainTrend1 tem 4 parâmetros, mas apenas dois deles são usados neste módulo de sinais de negociação (o período ATR e período Estocástico). Para os outros dois parâmetros de entrada (= MA_Method MODE_SMA, STO_Price =STO_LOWHIGH) Os valores padrão são usados.
Uma vela azul é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela vermelha é um sinal para abrir uma posição de venda. Os sinais são formados nas barras completas (velas).
Os seguintes parâmetros de entrada foram usados durante o teste:
- Período ATR: 7;
- Período Estocástico: 9;
- Tempo gráfico: H4;
- Símbolo: GBPUSD;
- Lote: 0,1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: não utilizado..
Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, O braintrendsignal.mqh deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.
O módulo utiliza o indicador BrainTrend, o BrainTrend1.mq5 deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Exemplo de negociações no gráfico
Resultados do backtesting histórico a partir de 2011:
Resultados do backtesting histórico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/413
Oscilador que utiliza o cálculo da média T3.ytg_Fractals_Price
Indicador que exibe os níveis de preço via fractais.
Este é um sistema de comércio clássico que consiste em comprar quando o indicador MACD cruza acima da linha d'água e vender quando cruza abaixo dela. Este EA trabalha juntamente com um sistema de gestão monetária que tem uma expectativa matemática positiva.Aroon Oscillator
O Oscilador Aroon prevê mudanças de preços a partir da tendência para as condições do mercado lateral.