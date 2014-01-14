CodeBaseSeções
Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend1 - biblioteca para MetaTrader 5

\MQL5\Indicators\
braintrend1.mq5 (7.25 KB) visualização
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
braintrendsignal.mqh (6.71 KB) visualização
\MQL5\Experts\
test_braintrendsignal.mq5 (6.43 KB) visualização
A versão original do BrainTrend1 tem 4 parâmetros, mas apenas dois deles são usados ​​neste módulo de sinais de negociação (o período ATR e período Estocástico). Para os outros dois parâmetros de entrada (= MA_Method MODE_SMA, STO_Price =STO_LOWHIGH) Os valores padrão são usados.

Uma vela azul é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela vermelha é um sinal para abrir uma posição de venda. Os sinais são formados nas barras completas (velas).

Os seguintes parâmetros de entrada foram usados ​​durante o teste:

  • Período ATR: 7;
  • Período Estocástico: 9;
  • Tempo gráfico: H4;
  • Símbolo: GBPUSD;
  • Lote: 0,1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing: não utilizado..

Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, O braintrendsignal.mqh deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

O módulo utiliza o indicador BrainTrend, o BrainTrend1.mq5 deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Exemplo de negociações no gráfico

Resultados do backtesting histórico a partir de 2011:

Resultados do backtesting histórico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/413

