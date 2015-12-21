O indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 mostra em dez timeframes diferentes as informações sobre as tendências em andamento, utilizando o indicador de direção ColorZerolagJCCX.

Cada uma das dez linhas do indicador corresponde a um indicador separado. Movimento crescente do oscilador, as linhas são pintadas em azul claro; movimento descendente, em rosa. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando altera a barra do timeframe correspondente.

Requer a compilação dos arquivos dos indicadores JCCX.ex5 e ColorZerolagJCCX.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10