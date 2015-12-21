Participe de nossa página de fãs
MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
O indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 mostra em dez timeframes diferentes as informações sobre as tendências em andamento, utilizando o indicador de direção ColorZerolagJCCX.
Cada uma das dez linhas do indicador corresponde a um indicador separado. Movimento crescente do oscilador, as linhas são pintadas em azul claro; movimento descendente, em rosa. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando altera a barra do timeframe correspondente.
Requer a compilação dos arquivos dos indicadores JCCX.ex5 e ColorZerolagJCCX.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13889
