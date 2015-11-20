指标 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 依据来自十个不同时间帧 ColorZerolagJCCX 指标的方向，显示当前趋势的信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。振荡器的上涨走势将线涂成浅蓝色, 下降走势为粉色。否则, 方块为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要编译的指标文件 JCCX.ex5 和 ColorZerolagJCCX.ex5。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 指标