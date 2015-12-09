コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
インディケータ MultiColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。

それぞれのインディケータに、10のインディケータラインのうちの1つが相応しています。オシレータ―の上昇の動きはラインが水色になり、下降の動きはピンク色になります。その他の場合は、ラインの色は灰色になります。該当する時間軸のバーの推移時に、ライン上にカラーの点が出現します。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJCCX.ex5とColorZerolagJCCX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 ColorZerolagJJRSXTrend_x10

インディケータ ColorZerolagJJRSXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJJRSXオシレータ―の動向を反映します。

ColorZerolagJCCXTrend_x10 ColorZerolagJCCXTrend_x10

インディケータ ColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXオシレータ―の動向を反映します。

MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10

インディケータ MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJJRSXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。

KalmanFilter_HTF KalmanFilter_HTF

インディケータ KalmanFilterは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。