MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータ MultiColorZerolagJCCXTrend_x10は、10の異なる時間軸のColorZerolagJCCXインディケータの動向を使用して、現在のトレンド情報を反映します。
それぞれのインディケータに、10のインディケータラインのうちの1つが相応しています。オシレータ―の上昇の動きはラインが水色になり、下降の動きはピンク色になります。その他の場合は、ラインの色は灰色になります。該当する時間軸のバーの推移時に、ライン上にカラーの点が出現します。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJCCX.ex5とColorZerolagJCCX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13889
