KalmanFilter_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 924
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador KalmanFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer os arquivos dos indicadores JJRSX.mq5 e KalmanFilter.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador KalmanFilter_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13894
