O indicador KalmanFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Requer os arquivos dos indicadores JJRSX.mq5 e KalmanFilter.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador KalmanFilter_HTF