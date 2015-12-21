O indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagJJRSX em dez timeframes diferentes.

Quando o movimento do oscilador decresce, ele pinta de rosa os quadrados, movimento crescente - pinta em verde. Caso contrário, os quadrados são na cor cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Requer compilados os arquivos dos indicadores JJRSX.ex5 e ColorZerolagJJRSX.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10