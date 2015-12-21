CodeBaseSeções
ColorZerolagJJRSXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
893
(18)
O indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagJJRSX em dez timeframes diferentes.

Quando o movimento do oscilador decresce, ele pinta de rosa os quadrados, movimento crescente - pinta em verde. Caso contrário, os quadrados são na cor cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Requer compilados os arquivos dos indicadores JJRSX.ex5 e ColorZerolagJJRSX.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13887

ColorZerolagJCCXTrend_x10 ColorZerolagJCCXTrend_x10

O indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagJCCX em dez timeframes diferentes.

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle

O Expert Advisor Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle é baseado na mudança de posição do oscilador em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

O indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 mostra em dez timeframes diferentes as informações sobre as tendências em andamento, utilizando o indicador de direção ColorZerolagJCCX.

MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10

O indicador MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 mostra em dez timeframes diferentes as informações sobre as tendências em andamento, utilizando o indicador de direção ColorZerolagJJRSX.