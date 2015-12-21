CodeBaseSeções
MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 mostra em dez timeframes diferentes as informações sobre as tendências em andamento, utilizando o indicador de direção ColorZerolagJJRSX.

Cada uma das dez linhas do indicador corresponde a um indicador separado. Movimento crescente do oscilador, as linhas são pintadas em verde; movimento descendente, em rosa. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando altera a barra do timeframe correspondente.

Requer compilados os arquivos dos indicadores JJRSX.ex5 e ColorZerolagJJRSX.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13890

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

O indicador MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 mostra em dez timeframes diferentes as informações sobre as tendências em andamento, utilizando o indicador de direção ColorZerolagJCCX.

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 ColorZerolagJJRSXTrend_x10

O indicador ColorZerolagJJRSXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagJJRSX em dez timeframes diferentes.

KalmanFilter_HTF KalmanFilter_HTF

O indicador KalmanFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_KalmanFilter Exp_KalmanFilter

O Expert Advisor Exp_KalmanFilter baseia-se na mudança de cor do indicador KalmanFilter.