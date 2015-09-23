Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1639
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJCCX с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в голубой цвет, падающее движение — в розовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JCCX.ex5 и ColorZerolagJCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10
Индикатор ColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJJRSX с десяти разных таймфреймов.KAGI-1_HTF
Индикатор KAGI-1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJJRSX с десяти различных таймфреймов.KalmanFilter_HTF
Индикатор KalmanFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.