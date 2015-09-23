CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1639
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJCCX с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в голубой цвет, падающее движение — в розовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JCCX.ex5 и ColorZerolagJCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

Рис.1. Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 ColorZerolagJJRSXTrend_x10

Индикатор ColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJJRSX с десяти разных таймфреймов.

KAGI-1_HTF KAGI-1_HTF

Индикатор KAGI-1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10

Индикатор MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJJRSX с десяти различных таймфреймов.

KalmanFilter_HTF KalmanFilter_HTF

Индикатор KalmanFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.