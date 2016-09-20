und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 653
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 zeigt die Information über die aktuellen Trends, und verwendet dabei die Bewegungsrichtung des Indikators ColorZerolagJCCX mit 10 verschiedenen Timeframes.
Jedem Indikator entspricht eine von 10 Indikatoren-Linien. Die aufgehende Bewegungsrichtung des Oszillators wird die Linien in Blau gezeichnet, und die untergehende - in Pink. In anderen Situationen ist die Farbe der Linien braun. Die farbigen Punkte auf Linien enstehen im Moment des Bar-Wechsels der entsprechenden Timeframes.
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei der Indikatoren JCCX.ex5 und ColorZerolagJCCX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator MultiColorZerolagJCCXTrend_x10
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13889
Der Indikator ColorZerolagJJRSXTrend_x10 zeigt die Bewegungsrichtung des Oszillators ColorZerolagJJRSX mit 10 verschiedenen Timeframes.ColorZerolagJCCXTrend_x10
Der Indikator ColorZerolagJCCXTrend_x10 zeigt die Bewegungsrichtung des Oszillators ColorZerolagJCCX mit 10 verschiedenen Timeframes.
Der Indikator MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 zeigt die Information über die aktuellen Trends, und verwendet dabei die Bewegungsrichtung des Indikators ColorZerolagJJRSX mit 10 verschiedenen Timeframes.KalmanFilter_HTF
Der Indikator KalmanFilter mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.