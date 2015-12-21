Esta variante do oscilador JCCX é calculada com base em cinco indicadores JCCX.

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis ​​são interdependentes sob certa medida, assim você deve ajustá-las com mais cuidado!

As variáveis ​​de entrada FactorN representam a unidade de peso do JCCX com N números no valor total do indicador.

Este indicador requer a compilação do arquivo do indicador JCCX.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagJCCX