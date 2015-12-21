Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorZerolagJCCX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1012
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Esta variante do oscilador JCCX é calculada com base em cinco indicadores JCCX.
Todas as variáveis editáveis são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis são interdependentes sob certa medida, assim você deve ajustá-las com mais cuidado!
As variáveis de entrada FactorN representam a unidade de peso do JCCX com N números no valor total do indicador.
Este indicador requer a compilação do arquivo do indicador JCCX.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagJCCX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13857
O indicador JS-Stoh-BB-RSI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Exp_ColorZerolagJJRSX
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJJRSX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagJJRSX.
Este advisor mostra um exemplo de uso das variáveis globais. A tarefa do advisor: armazenar o resultado do cálculo numa variável global e obter o valor da variável global na nova inicialização.ColorZerolagJCCX_HTF
O indicador ColorZerolagJCCX com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.