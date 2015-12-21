Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 865
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer os arquivos dos indicadores JCCX.mq5 e ColorSchaffJCCXTrendCycle.mq5. Coloque no terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13878
O indicador Schaff Trend Cycle baseado na diferença entre dois osciladores JCCX com diferentes períodos.KAGI-1_HTF
O indicador KAGI-1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O Expert Advisor Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle é baseado na mudança de posição do oscilador em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.ColorZerolagJCCXTrend_x10
O indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagJCCX em dez timeframes diferentes.