JS-Stoh-BB-RSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1099
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
O indicador JS-Stoh-BB-RSI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer o arquivos do indicador JS-Stoh-BB-RSI.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador JS-Stoh-BB-RSI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13856

