O Expert Advisor Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle é baseado na mudança de posição do oscilador em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido. Se houver o fechamento de uma barra e o rompimento do nível sobrecomprado ou sobrevendido, então o sinal é formado.

Coloque os arquivos compilados JJRSX.ex5 e ColorSchaffJJRSXTrendCycle.ex5 no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste no GBPJPY H4 em 2014:





Fig.2. Resultado gráfico do teste