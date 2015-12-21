CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
718
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle é baseado na mudança de posição do oscilador em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido. Se houver o fechamento de uma barra e o rompimento do nível sobrecomprado ou sobrevendido, então o sinal é formado.

Coloque os arquivos compilados JJRSX.ex5 e ColorSchaffJJRSXTrendCycle.ex5 no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste no GBPJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13850

ColorZerolagJJRSX_HTF ColorZerolagJJRSX_HTF

O indicador ColorZerolagJJRSX com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF

O indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorZerolagJJRSX Exp_ColorZerolagJJRSX

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJJRSX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagJJRSX.

JS-Stoh-BB-RSI_HTF JS-Stoh-BB-RSI_HTF

O indicador JS-Stoh-BB-RSI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.