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JS-Stoh-BB-RSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JS-Stoh-BB-RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JS-Stoh-BB-RSI.mq5.
Рис.1. Индикатор JS-Stoh-BB-RSI_HTF
Exp_ColorZerolagJJRSX
Эксперт Exp_ColorZerolagJJRSX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJJRSX.Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJJRSXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.
ColorZerolagJCCX
Этот аналог осциллятора JCCX формирует свои показания, используя пять индикаторов JCCX.ColorZerolagJCCX_HTF
Индикатор ColorZerolagJCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.