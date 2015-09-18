Эксперт Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJJRSXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.

Эксперт Exp_ColorZerolagJJRSX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJJRSX.

Этот аналог осциллятора JCCX формирует свои показания, используя пять индикаторов JCCX.

Индикатор ColorZerolagJCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.