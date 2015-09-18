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Индикаторы

JS-Stoh-BB-RSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2216
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор JS-Stoh-BB-RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JS-Stoh-BB-RSI.mq5.

Рис.1. Индикатор JS-Stoh-BB-RSI_HTF

Рис.1. Индикатор JS-Stoh-BB-RSI_HTF

Exp_ColorZerolagJJRSX Exp_ColorZerolagJJRSX

Эксперт Exp_ColorZerolagJJRSX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJJRSX.

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Эксперт Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJJRSXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.

ColorZerolagJCCX ColorZerolagJCCX

Этот аналог осциллятора JCCX формирует свои показания, используя пять индикаторов JCCX.

ColorZerolagJCCX_HTF ColorZerolagJCCX_HTF

Индикатор ColorZerolagJCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.