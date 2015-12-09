コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

JS-Stoh-BB-RSI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
954
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ JS-Stoh-BB-RSIは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変えることができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsインディケータフォルダ内に、JS-Stoh-BB-RSI.mq5が存在している必要があります。

画像1インディケータ JS-Stoh-BB-RSI_HTF

画像1インディケータ JS-Stoh-BB-RSI_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13856

Exp_ColorZerolagJJRSX Exp_ColorZerolagJJRSX

エキスパートアドバイザ　Exp_ColorZerolagJJRSXは、インディケータ　ColorZerolagJJRSXの雲の色を変えることができます。

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle

エキスパートアドバイザ Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJJRSXTrendCycleの状態の変化をベースに構築されています。

ColorZerolagJCCX ColorZerolagJCCX

このJCCXオシレータ―のアナログは、JCCXの5つのインディケータを使い自分の値を形成します。

GlobalVariable GlobalVariable

このエキスパートアドバイザはグローバル変数の使用例をデモンストレーションします。エキスパートアドバイザの課題は、グローバル変数の計算結果を保存し、新しい初期化の際にグローバル変数を取得することです。