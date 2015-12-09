インディケータ JS-Stoh-BB-RSIは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変えることができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsインディケータフォルダ内に、JS-Stoh-BB-RSI.mq5が存在している必要があります。

画像1インディケータ JS-Stoh-BB-RSI_HTF