JS-Stoh-BB-RSI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1335
等级:
(16)
已发布:
已更新:
js-stoh-bb-rsi.mq5 (11.98 KB) 预览
js-stoh-bb-rsi_htf.mq5 (12.71 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 JS-Stoh-BB-RSI 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 JS-Stoh-BB-RSI.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. JS-Stoh-BB-RSI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13856

Exp_ColorZerolagJJRSX Exp_ColorZerolagJJRSX

当 ColorZerolagJJRSX 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagJJRSX EA 入场。

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle

这款 Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle EA 基于 ColorSchaffJJRSXTrendCycle 振荡器相对于超买和超卖级别的位置变化。

ColorZerolagJCCX ColorZerolagJCCX

此为 JCCX 振荡器的变种, 计算基于五条 JCCX 指标。

GlobalVariable GlobalVariable

本 EA 是演示全局变量的用例。此 EA 的任务: 在全局变量里保存计算结果, 并在新的初始化时获取全局变量值。