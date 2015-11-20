请观看如何免费下载自动交易
JS-Stoh-BB-RSI_HTF - MetaTrader 5脚本
- 1335
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 JS-Stoh-BB-RSI 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 JS-Stoh-BB-RSI.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. JS-Stoh-BB-RSI_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13856
