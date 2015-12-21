CodeBaseSeções
Exp_ColorZerolagJJRSX - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJJRSX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagJJRSX. Se houver o fechamento da barra e a mudança de cor da nuvem, então o sinal é formado.

Coloque os arquivos compilados JJRSX.ex5 e ColorZerolagJJRSX.ex5 no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste no GBPJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13854

