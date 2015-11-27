CodeBaseSecciones
JS-Stoh-BB-RSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

js-stoh-bb-rsi.mq5 (11.98 KB) ver
js-stoh-bb-rsi_htf.mq5 (12.71 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador JS-Stoh-BB-RSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador JS-Stoh-BB-RSI.mq5.

Fig. 1. Indicador JS-Stoh-BB-RSI_HTF

Exp_ColorZerolagJJRSX Exp_ColorZerolagJJRSX

Experto Exp_ColorZerolagJJRSX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagJJRSX.

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffJJRSXTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.

ColorZerolagJCCX ColorZerolagJCCX

Este análogo del oscilador JCCX forma sus indicaciones usando cinco indicadores JCCX.

GlobalVariable GlobalVariable

Este asesor muestra un ejemplo del trabajo con una variable global. La tarea del asesor es guardar el resultado de los cálculos en la variable global, y al realizarse una nueva inicialización, obtener el valor del variable global.