Indikatoren

JS-Stoh-BB-RSI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

js-stoh-bb-rsi.mq5 (11.98 KB) ansehen
js-stoh-bb-rsi_htf.mq5 (12.71 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der Indikator JS-Stoh-BB-RSI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator JS-Stoh-BB-RSI.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator JS-Stoh-BB-RSI_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13856

