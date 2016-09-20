CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ColorZerolagJJRSX - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
673
(15)
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagjjrsx.mq5 (7.27 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorzerolagjjrsx.mq5 (11.87 KB) ansehen
jjrsx.mq5 (7.41 KB) ansehen
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Experte Exp_ColorZerolagJJRSX handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators ColorZerolagJJRSX ihre Farbe ändert. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikators JJRSX.ex5 und ColorZerolagJJRSX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2014 am GBPJPY H4:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13854

