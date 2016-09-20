Der Experte Exp_ColorZerolagJJRSX handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators ColorZerolagJJRSX ihre Farbe ändert. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikators JJRSX.ex5 und ColorZerolagJJRSX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

