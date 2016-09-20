und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_ColorZerolagJJRSX - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 673
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Experte Exp_ColorZerolagJJRSX handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators ColorZerolagJJRSX ihre Farbe ändert. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikators JJRSX.ex5 und ColorZerolagJJRSX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2014 am GBPJPY H4:
in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13854
Der Experte Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle wurde aufgrund der Veränderung des Standortes des Oszillators ColorSchaffJJRSXTrendCycle von den Ebenen Übergekauft und Überverkauft.ColorZerolagJJRSX_HTF
Der Indikator ColorZerolagJJRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator JS-Stoh-BB-RSI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorZerolagJCCX
Das ist das Analoge des Oszillators JCCX, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren JCCX.