Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorZerolagJJRSX - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1521
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_ColorZerolagJJRSX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJJRSX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JJRSX.ex5 и ColorZerolagJJRSX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJJRSXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffJJRSXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор JS-Stoh-BB-RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagJCCX
Этот аналог осциллятора JCCX формирует свои показания, используя пять индикаторов JCCX.