请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_ColorZerolagJJRSX - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1156
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
当 ColorZerolagJJRSX 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagJJRSX EA 入场。当振荡器与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。
放置 JJRSX.ex5 和 ColorZerolagJJRSX.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 GBPJPY H4:
图例.2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13854
Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle
这款 Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle EA 基于 ColorSchaffJJRSXTrendCycle 振荡器相对于超买和超卖级别的位置变化。ColorZerolagJJRSX_HTF
指标 ColorZerolagJJRSX 在输入参数中有时间帧选项。
JS-Stoh-BB-RSI_HTF
指标 JS-Stoh-BB-RSI 在输入参数中有时间帧选项。ColorZerolagJCCX
此为 JCCX 振荡器的变种, 计算基于五条 JCCX 指标。