ColorZerolagJJRSX_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador ColorZerolagJJRSXcom a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer os arquivos dos indicadores JJRSX.mq5 e ColorZerolagJJRSX.mq5. Coloque no terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagJJRSX_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13849

ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF

O indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

JMomentum_HTF JMomentum_HTF

O indicador JMomentum com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle

O Expert Advisor Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle é baseado na mudança de posição do oscilador em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.

Exp_ColorZerolagJJRSX Exp_ColorZerolagJJRSX

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJJRSX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagJJRSX.