Exp_ColorZerolagJJRSX - MetaTrader 5のためのエキスパート
エキスパートアドバイザ Exp_ColorZerolagJJRSXは、インディケータ ColorZerolagJJRSXの雲の色を変えることができます。オシレータ―とそのシグナルのラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJJRSX.ex5とColorZerolagJJRSX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
画像1チャート上の取引例
2014年/GBPJPY/4時間足のテストの結果
画像2テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13854
Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle
エキスパートアドバイザ Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycleは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルに対して、オシレータ― ColorSchaffJJRSXTrendCycleの状態の変化をベースに構築されています。ColorZerolagJJRSX_HTF
インディケータ ColorZerolagJJRSXは、入力パラメータの中のインディケータの時間軸を変更することができます。
JS-Stoh-BB-RSI_HTF
インディケータ JS-Stoh-BB-RSIは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変えることができます。ColorZerolagJCCX
このJCCXオシレータ―のアナログは、JCCXの5つのインディケータを使い自分の値を形成します。