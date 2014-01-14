A fim de determinar a estabilidade de uma tendência J. Welles Wilder desenvolveu o Average Directional Index (ADX).

ADX permite analisar tendências de mercado e tomar decisões de negociação, incluindo o mercado FOREX.

No entanto, o olhar deste indicador deixa muito a desejar - ele não é visualmente conveniente.

Para melhorar, o código do indicador ColorXADX.mq5 foi criado, em que as linhas + DI e -DI são exibidos em estilo DRAW_FILLING com uma cor que muda dependendo da direção atual da tendência e a largura da nuvem, proporcional à força da tendência. A linha de ADX é feito no formato de pontos. A sua cor depende da força da tendência definida pela localização destes pontos relativos aos níveis, dos quais tais valores são atribuídos em configurações.

Os indicadores são construídos com o uso da suavização universal com duas médias e a possibilidade de selecionar cada um dessas médias dentre as dez possíveis versões:



SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.

Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.

Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor;

Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA;

Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada do indicador ColorXADX: