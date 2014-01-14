CodeBaseSeções
XADX - indicador para MetaTrader 5

A fim de determinar a estabilidade de uma tendência J. Welles Wilder desenvolveu o Average Directional Index (ADX).

ADX permite analisar tendências de mercado e tomar decisões de negociação, incluindo o mercado FOREX.

No entanto, o olhar deste indicador deixa muito a desejar - ele não é visualmente conveniente.

Para melhorar, o código do indicador ColorXADX.mq5 foi criado, em que as linhas + DI e -DI são exibidos em estilo DRAW_FILLING com uma cor que muda dependendo da direção atual da tendência e a largura da nuvem, proporcional à força da tendência. A linha de ADX é feito no formato de pontos. A sua cor depende da força da tendência definida pela localização destes pontos relativos aos níveis, dos quais tais valores são atribuídos em configurações.

Os indicadores são construídos com o uso da suavização universal com duas médias e a possibilidade de selecionar cada um dessas médias dentre as dez possíveis versões:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.

  • Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
  • Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor;
  • Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA;
  • Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicadores ColorXADX e XADX

Parâmetros de entrada do indicador ColorXADX:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;            // método de suavização do histograma
input int ADX_Period =14;                          // período de suavização de XMA
input int ADX_Phase=100;                           // período de suavização de XMA [-100...+100]
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;             // preço aplicado
input int Shift=0;                                 // deslocamento horizontal do indicador em barras
input int ExtraHighLevel=60;                       // nível máximo da tendência
input int HighLevel=40;                            // nível da tendência forte
input int LowLevel=20;                             // nível da tendência fraca
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // estilo das linhas dos níveis
input color LevelColor=Blue;                       // nível da cor
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                   // largura dos níveis

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/586

