XADX - indicador para MetaTrader 5
A fim de determinar a estabilidade de uma tendência J. Welles Wilder desenvolveu o Average Directional Index (ADX).
ADX permite analisar tendências de mercado e tomar decisões de negociação, incluindo o mercado FOREX.
No entanto, o olhar deste indicador deixa muito a desejar - ele não é visualmente conveniente.
Para melhorar, o código do indicador ColorXADX.mq5 foi criado, em que as linhas + DI e -DI são exibidos em estilo DRAW_FILLING com uma cor que muda dependendo da direção atual da tendência e a largura da nuvem, proporcional à força da tendência. A linha de ADX é feito no formato de pontos. A sua cor depende da força da tendência definida pela localização destes pontos relativos aos níveis, dos quais tais valores são atribuídos em configurações.
Os indicadores são construídos com o uso da suavização universal com duas médias e a possibilidade de selecionar cada um dessas médias dentre as dez possíveis versões:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.
- Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
- Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor;
- Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA;
- Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Parâmetros de entrada do indicador ColorXADX:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // método de suavização do histograma input int ADX_Period =14; // período de suavização de XMA input int ADX_Phase=100; // período de suavização de XMA [-100...+100] input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // preço aplicado input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras input int ExtraHighLevel=60; // nível máximo da tendência input int HighLevel=40; // nível da tendência forte input int LowLevel=20; // nível da tendência fraca input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // estilo das linhas dos níveis input color LevelColor=Blue; // nível da cor input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // largura dos níveis
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/586
