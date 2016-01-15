O indicador mostra divergências na forma de duas linhas correspondentes: uma na tabela de preços, a outra - no gráfico do indicador. Permite o registro de quatro classes de divergências. Para cada classe de divergência existe um interruptor que indica a necessidade do seu registro, bem como a seleção das cores das linhas de divergência de baixa e de alta:





Um dos seis indicadores padrões incluídos no DivergenceViewer (RSI, MACD, Momentum, RVI, Estocástico, Desvio Padrão) é utilizado como um indicador da fonte de dados para a pesquisa das divergências com o preço (na terminologia do indicador - o indicador base). O indicador também pode operar com dois indicadores não-padrões: Derivative e William Blau.

Os parâmetros do indicador base são definidos no bloco dos parâmetros de entrada com o mesmo nome:





Os parâmetros devem ser ajustados na mesma ordem onde são apresentados no indicador padrão. Por exemplo, para o indicador base Stochastic estar correto será a seguinte configuração:

"The first calculation period" — %K,

"The second calculation period" — %D,

"The third calculation period" — atraso.

Se o número de parâmetros dos indicadores bases for inferior a três, então simplesmente os períodos de cálculo correspondentes não são apresentados e os valores destes parâmetros são ignorados. Assim, para os indicadores RSI e Momentum será suficiente a definição dos valores para apenas dois parâmetros: "The first calculation period" e "Indicator calculation price".

Se deseja algum outro indicador como indicador base, então escolher o valor "Custom" no parâmetro "Base indicator" e preencha as seguintes linhas no bloco "Custom indicator":

"Indicator name" o nome de um indicador que está presente na janela do terminal "Navegador". Especificar sem a extensão. "Index of the buffer for data pickup" - o índice da linha do indicador, valores que serão utilizados para plotar o gráfico de indicador base (na maioria das vezes - 0). "Number of the indicator parameters" - especificar a quantidade de parâmetros de entrada usados ​​pelo indicador. Se definir a 0, então os valores padrão dos parâmetros serão usados no indicador base. "Value of the N-th parameter" - definir os valores dos parâmetros correspondentes no indicador base.

Depois de configurar o indicador base é necessário determinar o comprimento máximo da divergência através do preenchimento do parâmetro "Depth of the 2-nd support point lookup", e também, através do parâmetro "From price extremum to indicator extremum", a definição de quanto as extremidades dos preços devem coincidir com as extremidades do indicador.

O registro da divergência baseia-se na pesquisa da extremidade local. São necessárias três barras para formar qualquer extremidade que fica na barra central. Por esse motivo, o registro das divergências é feito com um atraso de duas barras. A figura mostra a divergência de classe A e as barras marcadas com linhas verticais (não faz parte do indicador), que mostram os locais de registro de divergência.

