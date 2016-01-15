CodeBaseSeções
Indicadores

Price Channel Central - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Visualizações:
1461
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador de canal que também

  • A linha superior do canal - o valor máximo de uma barra numa determinada quantidade de barras.
  • A linha inferior do canal - o valor mínimo de uma barra numa determinada quantidade de barras.
  • A linha do meio do canal - o valor médio entre as linhas superior e inferiore.

Exibe também os níveis de canal em tempo real como etiquetas de preço e o tipo de sinal para a tomada de decisões das operações.

As configurações do indicador:

  • Bars_Count - a quantidade de barras onde os valores das máximas e mínimas das barras são pesquisadas.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13801

