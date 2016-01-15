Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Price Channel Central - indicador para MetaTrader 4
Indicador de canal que também
- A linha superior do canal - o valor máximo de uma barra numa determinada quantidade de barras.
- A linha inferior do canal - o valor mínimo de uma barra numa determinada quantidade de barras.
- A linha do meio do canal - o valor médio entre as linhas superior e inferiore.
Exibe também os níveis de canal em tempo real como etiquetas de preço e o tipo de sinal para a tomada de decisões das operações.
As configurações do indicador:
- Bars_Count - a quantidade de barras onde os valores das máximas e mínimas das barras são pesquisadas.
