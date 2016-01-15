Uma estratégia de tendência com base em médias móveis coloridas como um semáforo. O propósito de escrever o EA - testar a estratégia sobre o histórico e escolher os parâmetros de trabalho.

A estratégia é constituída por um único indicador - Moving Average com 5 parâmetros diferentes:

Vermelho - Período de 120, método "Simple", aplicado para "Close";

- Período de 120, método "Simple", aplicado para "Close"; Amarelo - Período de 55, método "Simple", aplicado para "Close";

- Período de 55, método "Simple", aplicado para "Close"; Verde - Período 5, método "Exponential", aplicado para "Close";

- Período 5, método "Exponential", aplicado para "Close"; Azul pontilhado - Período de 24, método "Exponential", aplicado para "High";

- Período de 24, método "Exponential", aplicado para "High"; Marrom pontilhado - Período de 24, método "Exponential", aplicado para "Low".

O sinal de Compra é formado quando as médias móveis se alinham na ordem, de cima para baixo: Verde - Amarelo - Vermelho.

O sinal de Venda é formado quando os indicadores de alinhamento na ordem inversa: Vermelho - Amarelo - Verde.

O preço é fora do corredor entre as médias móveis pontilhadas azul e Castanho.





Sinal para Vender

A EA abre sinais de acordo com a estratégia. Take Profit e Stop Loss são definidos nos parâmetros iniciais. As operações podem ser abertas de dois modos: ao combinar todos os sinais no candle atual ou no início do próximo, definido pelo parâmetro TimeOpenBar. As ordens são fechadas pelo Take Profit, Stop Loss ou na intersecção das médias móveis verde e amarela. O fechamento de uma operação na intersecção é definido pelo parâmetro CloseProfit. O fechamento, na intersecção das médias móveis verde e amarela, pode ocorrer no candle atual ou no início do próximo, definido pelo parâmetro TimeCloseBar.

A configuração do acionamento do evento no candle atual ou após o seu encerramento, no próximo candle, afeta grandemente a qualidade dos resultados dos testes, sendo determinada pela aceitação dos sinais a partir das posições atuais das médias móveis. Até o fechamento de um candle, as médias móveis podem ser redesenhadas e produzirem falsos sinais.

O modo "estilo de negociação" é definido pelo parâmetro StyleTrade. Negociação agressiva - a abertura de uma nova posição de acordo com a estratégia após o preço entrar no corredor entre as médias azuis e marrons. Negociação conservadora - o preço entra no corredor entre as médias móveis vermelhas e amarelas. Afeta a quantidade de posições abertas pelo EA. Todos os parâmetros são ativados por números: 0 - o parâmetro é desativado, 1 - O parâmetro está ativado (pode ser qualquer número exceto 0). Foi feito desta forma pela conveniência dos testes do EA no testador de estratégia.

O cálculo usual do volume MM em função da presença do risco selecionado.

A descrição detalhada das configurações do Expert Advisor e seus efeitos sobre os resultados dos testes é mostrado no vídeo.





Prazo recomendado - H1. O EA mostrou uma dinâmica positiva sobre pares de moedas GBPUSD, EURUSD, EURGBP no mercado em 2015.

Ensaio sobre o par GBPUSD:









Ensaio sobre o par EURGBP:









O Expert Advisor pode negociar sem Stop Loss e/ou Take Profit com o parâmetro CloseProfit desabilitado, nesse caso, até 70% do movimento da tendência pode ser obtido. Teste sobre o par EURUSD sem Take Profit e Stop Loss:





Importante:

Este não é o tipo de robô de negociação para "ligar e esquecer, voltar a desligar e esquecer de novo".

Posições são abertas - se o preço estava no corredor (o parâmetro StyleTrade), ou saiu do corredor - sinais combinados.

Em alguns pares de moedas ou a um nível diferente da volatilidade do mercado, o EA pode perder todo o depósito.

Melhorias:

Trailing Stop na média móvel foi adicionado na versão m00013. O período padrão é definido como 85, mas pode ser alterado no bloco de configurações do Trailing Stop. Quanto menor o período, mais rápida as operações fecham no empate, como consequência uma grande parte da tendência se perde. E vice-versa, grandes valores permitem tomar quase toda a tendência.