Matematicamente, o valor da derivativa é calculada de acordo com a seguinte fórmula simples:

, (1)

Onde:

x0 - Valor atual do argumento,

- Valor atual do argumento, x - Valor do argumento à direita do gráfico,

- Valor do argumento à direita do gráfico, f(x0) - Valor da função no ponto x0 ,

- Valor da função no ponto , f(x) - Valor da função no ponto х.

Na definição original a diferença entre x e x0 é infinitesimal, isto é, o limite da função é usado. Usando a fórmula (1), é possível calcular o valor aproximado da derivativa utilizando os valores da função, evitando diferenciação direta.

Em relação ao gráfico de preços, x0 é a barra atual, e x é a próxima barra que irá ser formada depois de um número de períodos gráfico. Respectivamente, f(x0) é o valor do preço na barra atual, f(x) é o valor do preço da próxima barra. Nós achamos que (1) contém duas incógnitas — f(x0) e f(x). Uma vez que não têm expressões adicionais que contêm as mesmas duas incógnitas, logo a solução da equação (1) está ausente.

Valores conhecidos devem ser tomados como f(x) e f(x0) que tornam possível encontrar a derivativa f'(x0). Para essa finalidade é necessário ter um ponto à esquerda da barra atual em andamento como x0 e designar a barra atual em andamento como x. Como resultado temos f(x0) e f(x) com certos valores (preços x e x0 em pontos correspondem aos valores dos preços visíveis no gráfico).

Embora o valor calculado vai caracterizar uma área já conhecida do trader, onde o crescimento ou a diminuição do preço pode ser avaliada sem a ajuda da derivativa. Neste caso a informação útil não será apenas o valor da derivativa, mas a comparação dos dois valores da derivativa em barras adjacentes, no caso dos sinais dos valores calculados serem diferentes do preço onde havia uma extremidade. O tipo de extremidade pode ser facilmente determinado utilizando a combinação de sinais: a transição a partir de um valor negativo a um valor positivo é mínima; positivo para negativo - máxima.

O princípio de cálculo descrito de uma derivativa é implementado no indicador Derivative. Como resultado, exibe a diferença de preços entre a barra examinada e o espaço da barra a partir de um número de barras definidas no parâmetro "Delay".

A maneira mais fácil de usar o indicador é esta: a linha cruza o nível zero, a partir de baixo - você deve comprar; a partir de cima - você deve vender.