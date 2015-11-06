CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HullTrendOSMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1125
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador HullTrendOSMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (prazo)

Este indicador requer o arquivo do indicador HullTrendOSMA.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador HullTrendOSMA_HTF

Fig.1. O indicador HullTrendOSMA_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13791

Exp_Ichimoku_Osc Exp_Ichimoku_Osc

O Expert Advisor Exp_Ichimoku_Osc é baseado na reversão da linha de sinal do Ichimoku_Osc.

Exp_iAnchMom Exp_iAnchMom

O Expert Advisor Exp_iAnchMom é baseado na reversão da direção do histograma iAnchMom.

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

O Expert Advisor Exp_HullTrendOSMA é baseado na reversão da direção do histograma HullTrendOSMA.

ColorZerolagHLR ColorZerolagHLR

Esta variante do oscilador HighestLowestRange é calculado com base em cinco indicadores HighestLowestRange.