Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
HullTrendOSMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1125
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador HullTrendOSMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (prazo)
Este indicador requer o arquivo do indicador HullTrendOSMA.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador HullTrendOSMA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13791
Exp_Ichimoku_Osc
O Expert Advisor Exp_Ichimoku_Osc é baseado na reversão da linha de sinal do Ichimoku_Osc.Exp_iAnchMom
O Expert Advisor Exp_iAnchMom é baseado na reversão da direção do histograma iAnchMom.
Exp_HullTrendOSMA
O Expert Advisor Exp_HullTrendOSMA é baseado na reversão da direção do histograma HullTrendOSMA.ColorZerolagHLR
Esta variante do oscilador HighestLowestRange é calculado com base em cinco indicadores HighestLowestRange.