Exp_ColorZerolagHLR - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
hlr.mq5 (5.78 KB) visualização
colorzerolaghlr.mq5 (11.15 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolaghlr.mq5 (6.48 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagHLR entra no mercado quando o indicador tipo nuvem ColorZerolagHLR muda de cor. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se o oscilador cruza a sua linha de sinal.

Este Expert Advisor requer os arquivos compilados dos indicadores ColorZerolagHLR.ex5 e HLR.ex5 para funcionar. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados dos Teste em 2014 no GBPJPY H4:

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13796

