O Expert Advisor Exp_ColorZerolagHLR entra no mercado quando o indicador tipo nuvem ColorZerolagHLR muda de cor. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se o oscilador cruza a sua linha de sinal.

Este Expert Advisor requer os arquivos compilados dos indicadores ColorZerolagHLR.ex5 e HLR.ex5 para funcionar. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados dos Teste em 2014 no GBPJPY H4:

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes