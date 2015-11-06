Participe de nossa página de fãs
Exp_ColorZerolagHLR - expert para MetaTrader 5
- 781
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagHLR entra no mercado quando o indicador tipo nuvem ColorZerolagHLR muda de cor. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se o oscilador cruza a sua linha de sinal.
Este Expert Advisor requer os arquivos compilados dos indicadores ColorZerolagHLR.ex5 e HLR.ex5 para funcionar. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico
Resultados dos Teste em 2014 no GBPJPY H4:
Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13796
