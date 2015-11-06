Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ColorZerolagHLR_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorZerolagHLR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (prazo)
Este indicador requer o arquivo do indicador ColorZerolagHLR.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagHLR_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13795
ColorZerolagHLR
Esta variante do oscilador HighestLowestRange é calculado com base em cinco indicadores HighestLowestRange.Exp_HullTrendOSMA
O Expert Advisor Exp_HullTrendOSMA é baseado na reversão da direção do histograma HullTrendOSMA.
Exp_ColorZerolagHLR
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagHLR entra no mercado quando o indicador tipo nuvem ColorZerolagHLR muda de cor.Exp_i-AMMA
O Expert Advisor Exp_i-AMMA é baseado na reversão da direção da média móvel i-AMMA.