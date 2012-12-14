Описание

Класс CStochasticOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CStochasticOnRingBuffer

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CStochacticOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CStochasticOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера и с классом Moving Average тоже должны быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int period_k = 5 , int period_d = 3 , int period_s = 3 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); string NameSignal(); string Method(); int PeriodK() int PeriodS() int PeriodD() int Size();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CStochasticOnRingBuffer.mqh> CStochasticOnRingBuffer st; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { st.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MainBuffer[i] = st[rates_total- 1 -i]; SignalBuffer[i] = st.signal[rates_total- 1 -i]; } ... return (rates_total); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_ Stochastic _OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовых таймсерий. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_ Stochastic _OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор Stochastic Oscilator . Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще две линии Stochastic Oscilator .