Beschreibung

Die Klasse CStochasticOnRingBuffer wurde zur Berechnung des technischen Indikators Stochastic Oszillator (Stochastic Oszillator) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

Deklaration

class CStochasticOnRingBuffer

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CStochacticOnRingBuffer.mqh>

Die Datei der CStochasticOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse des Ringbuffers und die Klasse des Moving Average müssen sich auch in diesem Ordner befinden.

Klassenmethoden

bool Init( int period_k = 5 , int period_d = 3 , int period_s = 3 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index ); int BarsRequired(); string Name(); string NameSignal(); string Method(); int PeriodK() int PeriodS() int PeriodD() int Size();

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CStochasticOnRingBuffer.mqh> CStochasticOnRingBuffer st; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { st.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MainBuffer[i] = st[rates_total- 1 -i]; SignalBuffer[i] = st.signal[rates_total- 1 -i]; } ... return (rates_total); }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

Die Datei Test_ Stochastic _OnArrayRB.mq5 berechnet den Indikator basierend auf Preiszeitreihen. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert Die Datei Test_ Stochastic _OnValueRB.mq5 demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der Stochastic Oscilator Indikator berechnet und gezeichnet. Dann werden auf Basis des Ringbuffer dieses Indikators zwei weitere Stochastic Oscilator Linien gezeichnet.