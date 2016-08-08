説明

CStochasticOnRingBufferクラスはリングバッファアルゴリズムを使用したストキャスティック（Stochastic Oscillator） テクニカル指標の計算のために設計されています。

宣言

class CStochasticOnRingBuffer

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CStochacticOnRingBuffer.mqh>

CStochasticOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダから2つのファイルがの例が説明に添付されています。リングバッファと移動平均クラスファイルもこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int period_k = 5 , int period_d = 3 , int period_s = 3 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index ); int BarsRequired(); string Name(); string NameSignal(); string Method(); int PeriodK() int PeriodS() int PeriodD() int Size();

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CStochasticOnRingBuffer.mqh> CStochasticOnRingBuffer st; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { st.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MainBuffer[i] = st[rates_total- 1 -i]; SignalBuffer[i] = st.signal[rates_total- 1 -i]; } ... return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例示

Test_ Stochastic _OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray() メソッドの適用が実証されます。 Test_ Stochastic _OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めに ストキャスティック が計算されて描画されます。この指標のリングバッファに基づいて、あと2つの ストキャスティック ラインが描画されます。