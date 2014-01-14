CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

A classe para desenhar o indicador ADX Wilder usando o buffer anel - indicador para MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2133
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) visualização
carrayring.mqh (6.64 KB) visualização
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
cadxwonringbuffer.mqh (10.95 KB) visualização
test_adxw_onarrayrb.mq5 (3.93 KB) visualização
test_adxw_onvaluerb.mq5 (5.66 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe CADXWOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice da Média do Movimento Direcional (Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

classe CADXWOnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CADXWOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CADXWOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.

Métodos de classe

//--- método de inicialização:
bool Init(                                // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true" 
   int            ma_period   = 14,       // período de Média Móvel suavizada 
   ENUM_MA_METHOD ma_method   = MODE_SMA, // método de Média Móvel suavizada
   int            size_buffer = 256,      // o tamanho do buffer anel, número de dados armazenados
   bool           as_series   = false     // "true", se for uma série temporal, "false" se houver uma indexação comum nos dados de entrada
   );             
//---  Método de cálculo baseado em série de tempo ou no buffer de indicador:          
int MainOnArray(                  // retorna o número de elementos processados  
   const int     rates_total,     // o tamanho das arrays 
   const int     prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior 
   const double &high[]           // o valor da array da máxima do preço 
   const double &low[]            // o valor da array da mínima do preço
   const double &close[]          // array do fechamento do preço 
   );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array           
double MainOnValue(              // retorna o valor ADXW para o elemento configurado
   const int    rates_total,     // o tamanho da array
   const int    prev_calculated, // elementos processados da array
   const int    begin,           // a partir de onde os dados significativos da array iniciam
   const double high,            // o valor da máxima do preço 
   const double low,             // o valor da mínima do preço 
   const double close,           // fechamento do preço 
   const int    index            // o índice do elemento 
   );
//--- métodos de acesso aos dados:
int    BarsRequired();   // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador
string NameADXW();       // Retorna o nome do indicador
string NameNDI();        // Retorna o nome do movimento direcional negativo da linha do indicador 
string NamePDI();        // Retorna o nome do movimento direcional positivo da linha do indicador<
string MAMethod();       // Retorna o método suavizado na forma da linha de texto  
int    MAPeriod();       // Retorna o período suavizado
int    Size();           // Retorna o tamanho do buffer anel

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CADXWOnRingBuffer.mqh>
CADXWOnRingBuffer adxw;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| função de iteração do indicador personalizado                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//--- cálculo do indicador:
   adxw.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close);

   ...
     
//--- copiar os dados dos buffers anel "adxw" ao indicador:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      ADXW_Buffer[i] = adxw[rates_total-1-i];      // média direcional do índice Wilder de movimento 
      PDI_Buffer[i]  = adxw.pdi[rates_total-1-i];  // índice direcional positivo
      NDI_Buffer[i]  = adxw.ndi[rates_total-1-i];  // índice direcional negativo
     }

   ...
  }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

  1. O arquivo Test_ADXW_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base no preço de séries temporais. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
  2. O arquivo Test_ADXW_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador ADXW é calculado e desenhado. Então a partir do buffer anel deste indicador, três linhas do indicador ADXW são calculadas.

O resultado do trabalho do Test_ADXW_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_ADXW_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer  e GODZILLA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1356

Oscilador Estocástico Blau_TS_Stochastic Oscilador Estocástico Blau_TS_Stochastic

Oscilador Estocástico por William Blau.

Clock Clock

Indicador que exibe três variante de horário no gráfico: local, servidor e GMT!

A classe para desenhar o indicador ADX usando o buffer anel. A classe para desenhar o indicador ADX usando o buffer anel.

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice da Média do Movimento Direcional (Average Directional Moviment Index, ADX) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Índice Estocástico Blau_TStochI Índice Estocástico Blau_TStochI

Indicator Índice Estocástico (q-período de Estocástico normalizado e suavizado) por William Blau.