Oscilador Estocástico Blau_TS_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Oscilador estocástico baseado no Índice Estocástico por William Blau (ver Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_TS_Stochastic.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Oscilador Estocástico por William Blau

Cálculo:

O oscilador estocástico é definido a seguir:

TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)

Linha de sinal é calculada utilizando a suavização:

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)

onde:
  • TS_Stochastic() - Estocástico rápido %k - Índice Estocástico TStochI(preço,q,r,s,u);
  • SignalLine() - Estocástico lento (Linha de Sinais), %d média móvel exponencial com período ul, aplicado ao Estocástico rápido (%K);
  • ul - período EMA suavizado da linha de sinal.

Parâmetros de entrada:

  • graphic plot #0 - Estocástico rápido (Índice Estocástico), %k:
    • q - período do Estocástico (por padrão q = 5);
    • r - período de 1º EMA, aplicado ao Estocástico (por padrão r = 20);
    • s - período da 2ª suavização EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
    • u - período da 3ª suavização EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • graphic plot #1 - Estocástico lento (Linha de Sinais), %d:
    • ul - período de EMA suavizado (linha de sinal), aplicado ao Estocástic rápido (por padrão ul = 3);
  • AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Nota:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0.If r, s or u =1, a suavização não é utilizada;
  • ul>0. Se ul = 1, as linhas do oscilador e do sinal são as mesmas;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/365

