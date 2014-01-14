Participe de nossa página de fãs
Oscilador Estocástico Blau_TS_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- 3764
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Oscilador estocástico baseado no Índice Estocástico por William Blau (ver Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_TS_Stochastic.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Oscilador Estocástico por William Blau
Cálculo:
O oscilador estocástico é definido a seguir:
TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)
Linha de sinal é calculada utilizando a suavização:
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
- TS_Stochastic() - Estocástico rápido %k - Índice Estocástico TStochI(preço,q,r,s,u);
- SignalLine() - Estocástico lento (Linha de Sinais), %d média móvel exponencial com período ul, aplicado ao Estocástico rápido (%K);
- ul - período EMA suavizado da linha de sinal.
Parâmetros de entrada:
- graphic plot #0 - Estocástico rápido (Índice Estocástico), %k:
- q - período do Estocástico (por padrão q = 5);
- r - período de 1º EMA, aplicado ao Estocástico (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª suavização EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3ª suavização EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- graphic plot #1 - Estocástico lento (Linha de Sinais), %d:
- ul - período de EMA suavizado (linha de sinal), aplicado ao Estocástic rápido (por padrão ul = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0.If r, s or u =1, a suavização não é utilizada;
- ul>0. Se ul = 1, as linhas do oscilador e do sinal são as mesmas;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/365
