CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Momentum Estocástico Blau_SM - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2237
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
blau_sm.mq5 (7.4 KB) visualização
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Momentum Estocástico (Stochastic Momentum, SM) por William Blau (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

O q-período do Momentum Estocástico é definido como uma distância da fechamento atual do ponto médio das barras q.

  • O valor do Momentum Estocástico indica a distância entre o ponto médio do intervalo de preço q-período.
  • O sinal de Momentum Estocástico indica a posição do preço em relação ao ponto médio da faixa de preço: valores positivos, caso o preço for maior do que do ponto médio e negativo caso o preço for mais baixo do que do ponto médio da faixa de preço.

Definição do Momentum Estocástico por William Blau

Definição do Momentum Estocástico por William Blau

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_SM.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Momentum Estocástico por William Blau

Cálculo:

A fórmula para o cálculo de q-período do Momentum Estocástico é o seguinte:

sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]

onde:

  • price - preço de fechamento;
  • q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum estocástico;
  • LL(q) - o preço mínimo (barras q);
  • HH(q) - o preço máximo (barras q);
  • 1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço de q-período.

O q-período do Momentum Estocástico suavizado é calculada pela fórmula:

SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)

onde:

  • price - preço de fechamento;
  • q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum estocástico;
  • sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-período do Momentum estocástico;
  • EMA(sm(price,q),r) - 1º suavização- média móvel exponencialmente com período r, aplicado ao q-período do Momentum Estocástico;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado do 1º suavização;
  • EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3º suavização - período u de EMA, aplicado ao resultado da 2º suavização.
Parâmetros de entrada:
  • q - período de Momentum Estocástico (por padrão q = 5);
  • r - período do 1º EMA, aplicado ao Momentum Estocástico (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
  • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/370

VininI_Trend_XMA_WPR VininI_Trend_XMA_WPR

Indicador de tendência que determina seus valores com base nos sinais do indicador Variação Percentual de Williams e de um grupo de linhas de sinais, cujo os períodos variam em uma progressão aritmética.

Momentum Estocástico Índice Blau_SMI Momentum Estocástico Índice Blau_SMI

Índice Momentum Estocástico por William Blau.

VIP_DSR VIP_DSR

Um indicador dinâmico de suporte/resistência para MetaTrader.

Clock Clock

Indicador que exibe três variante de horário no gráfico: local, servidor e GMT!