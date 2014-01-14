Autor: Andrey N. Bolkonsky

Momentum Estocástico (Stochastic Momentum, SM) por William Blau (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

O q-período do Momentum Estocástico é definido como uma distância da fechamento atual do ponto médio das barras q.



O valor do Momentum Estocástico indica a distância entre o ponto médio do intervalo de preço q-período.

Definição do Momentum Estocástico por William Blau



WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_SM.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\





Cálculo:

A fórmula para o cálculo de q-período do Momentum Estocástico é o seguinte:

sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]



onde:

price - preço de fechamento;

q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum estocástico;

LL(q) - o preço mínimo (barras q);

HH(q) - o preço máximo (barras q);

1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço de q-período.

O q-período do Momentum Estocástico suavizado é calculada pela fórmula:

SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)

onde:

price - preço de fechamento;

q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum estocástico;

sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-período do Momentum estocástico;

EMA(sm(price,q),r) - 1º suavização- média móvel exponencialmente com período r, aplicado ao q-período do Momentum Estocástico;

EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado do 1º suavização;

EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3º suavização - período u de EMA, aplicado ao resultado da 2º suavização.

q - período de Momentum Estocástico (por padrão q = 5);

r - período do 1º EMA, aplicado ao Momentum Estocástico (por padrão r = 20);

s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);

u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);

AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).