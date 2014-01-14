Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VIP_DSR - indicador para MetaTrader 5
Um indicador dinâmico de Suporte/Resistência para MetaTrader definido automaticamente em qualquer período de tempo e usado para negociação através canal e ruptura de canal.
Ele é usado no sistema de negociação automático VIP Synergy 3.0
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1368
