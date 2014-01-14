CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VIP_DSR - indicador para MetaTrader 5

Vyacheslav Scherbak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1751
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um indicador dinâmico de Suporte/Resistência para MetaTrader definido automaticamente em qualquer período de tempo e usado para negociação através canal e ruptura de canal.

Ele é usado no sistema de negociação automático VIP Synergy 3.0

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1368

Momentum Estocástico Blau_SM Momentum Estocástico Blau_SM

Momentum Estocástico por William Blau.

VininI_Trend_XMA_WPR VininI_Trend_XMA_WPR

Indicador de tendência que determina seus valores com base nos sinais do indicador Variação Percentual de Williams e de um grupo de linhas de sinais, cujo os períodos variam em uma progressão aritmética.

Clock Clock

Indicador que exibe três variante de horário no gráfico: local, servidor e GMT!

Oscilador Estocástico Blau_TS_Stochastic Oscilador Estocástico Blau_TS_Stochastic

Oscilador Estocástico por William Blau.